حصاد 24 ساعة من الجهود الخدمية المقدمة في المسجد الحرام

وتفصيلاً، أوضحت "شؤون الحرمين"، عبر إنفوجرافيك على حسابها على "تويتر"، أن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في يوم امس الثلاثاء 3/ 6 / 1444هـ، شملت استهلاك 130 ألف لتر مطهرات، وتعقيم الأسطح بـ 30.100 لتر، وتوزيع 2480 كتيبًا ومطوية، و85920 عبوة زمزم.