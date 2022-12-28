حصاد 24 ساعة من الجهود الخدمية المقدمة في المسجد الحرام

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، أمس الثلاثاء، موضحة تفاصيلها بالأرقام.
وتفصيلاً، أوضحت "شؤون الحرمين"، عبر إنفوجرافيك على حسابها على "تويتر"، أن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في يوم امس الثلاثاء 3/ 6 / 1444هـ، شملت استهلاك 130 ألف لتر مطهرات، وتعقيم الأسطح بـ 30.100 لتر، وتوزيع 2480 كتيبًا ومطوية، و85920 عبوة زمزم.
وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من التوعية الرقمية بلغ 21000 مستفيد؛ فيما بلغ المستفيدون من برنامج التوعية الميداني 73455 مستفيداً؛ فيما قُدّمت خدمة التطويف إلى 2893 مستفيداً.
وأضافت، أنه تم "ضخ 3600 لتر معقمات للأيدي، وتعقيم 30 ألفاً و500 سجادة، والتعقيم باستخدام جهاز البايوكير 600 لتر، والتعقيم عبر الروبوتات بـ 660 لترًا من المعقمات؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من مكتبة المسجد الحرام 439 مستفيداً، ووصل مستفيدو مكتبة الحرم المكي إلى 107 مستفيدين.