خلال إجازة العيد.. "بيئة مكة" تضبط 5 حفارات للآبار الارتوازية تعمل دون تصريح

من جهته أكد المهندس ماجد بن عبدالله الخليف مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أهمية إصدار الرخصة النظامية لحفر الآبار، لتنظيم وضبط حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية، ومقاولة حفر الآبار من خلال إصدار الرخص اللازمة، إضافة إلى ضبط كميات المياه المستخرجة بموجب الرخصة بما يضمن العدالة واستدامة الموارد المائية؛ مشيرًا إلى أن مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة للأفراد أو الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، تنتهي بعد تمديدها بتاريخ 19/ 2/ 1445هـ؛ داعيًا الجميع إلى سرعة الإفصاح قبل انتهاء المهلة، تفاديًا لإصدار العقوبات النظامية بحق المخالفين.