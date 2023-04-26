خلال إجازة العيد.. "بيئة مكة" تضبط 5 حفارات للآبار الارتوازية تعمل دون تصريح

نجحت فِرَق الرقابة والتفتيش بوزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في ضبط 5 حفارات للآبار الارتوازية تعمل دون تصريح بمحافظة جدة (حفارين في الغولاء، و3 حفارات في عسفان)، وشيب مخالف بحي الحرازات بجدة، و5 آبار ارتوازية مهجورة غير محصّنة منها بئر مهجورة بحي أبو جعالة بالمحافظة.
وأوضح المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي مدير إدارة المياه بفرع الوزارة بمكة، أن الفرع اتخذ الإجراءات النظامية بحق مالكي معدات الحفر التي تعمل دون تصريح، وأصحاب الآبار؛ وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية؛ حيث تنفذ فِرَق الرقابة والتفتيش التابعة للفرع جولاتها الرقابية على مدار الساعة لضبط مخالفي الأنظمة واللوائح إضافة لاستقبال البلاغات.
من جهته أكد المهندس ماجد بن عبدالله الخليف مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أهمية إصدار الرخصة النظامية لحفر الآبار، لتنظيم وضبط حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية، ومقاولة حفر الآبار من خلال إصدار الرخص اللازمة، إضافة إلى ضبط كميات المياه المستخرجة بموجب الرخصة بما يضمن العدالة واستدامة الموارد المائية؛ مشيرًا إلى أن مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة للأفراد أو الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، تنتهي بعد تمديدها بتاريخ 19/ 2/ 1445هـ؛ داعيًا الجميع إلى سرعة الإفصاح قبل انتهاء المهلة، تفاديًا لإصدار العقوبات النظامية بحق المخالفين.