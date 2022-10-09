كورونا حول العالم.. إجمالي الإصابات يتخطى 621 مليون حالة

وأوضح أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 621 مليوناً و241 ألفاً و860، وارتفع إجمالي الوفيات من جرّاء الجائحة، إلى ستة ملايين و556 ألفاً و907 حالات وفاة، كما زاد إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 9 مليارات و63 مليوناً و463 ألفاً و316 جرعة.