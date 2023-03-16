بـ22 شوطًا وجوائز الـ4 ملايين ريال.. موسم سباقات الخيل يختتم فعالياته الجمعة والسبت

يختتم نادي سباقات الخيل يومي الجمعة والسبت المقبلين موسم الرياض، بالحفلين 106 و107، اللذين يتألف كل منهما من 11 شوطًا.
ومن أبرز سباقات الأمسيتين: 3 أشواط في ختام اليوم الثاني تحدد الفائزين ببطولة ميدان الملك عبدالعزيز. وفي ختام اليوم الأول، يقام شوط كأس بطولة السرعة للخيل العربية، وشوط كأس أمريكا الشمالية.
وتبدأ الجوائز المالية للأشواط الـ22، التي يستضيفها ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية، من 50 ألف ريال، وصولًا إلى650 ألفًا.
ويبلغ مجموع جوائز الفائزين بالأشواط وأصحاب المراكز المتقدمة أكثر من 4 ملايين ريال، ويتراوح عدد المشاركين في كل شوط من 12 إلى 20 مشاركًا.
فعاليات الحفل 106
ينطلق الحفل عصر الجمعة بشوط للخيل المبتدئة (إنتاج محلي عمر٣ سنوات)، يمتد لـ1600 متر، ويرتفع العمر في الشوط الثاني إلى 4 سنوات، وهو مخصص للخيل المبتدئة (إنتاج محلي أمهار وحصن)، وتبلغ مسافته 1800 متر.
وفي الشوط الثالث، يتراوح العمر من 4 إلى 5 سنوات، ويمتد السباق لـ2400 متر للخيل المبتدئة (إنتاج محلي).
وتتنافس على الشوط الرابع، البالغة مسافته 1200 متر، الجياد الرابحة (من ١- ٣ فوز إنتاج محلي)، والعمر محدد بـ٣ سنوات.
وخُصص الشوطان الخامس والسادس، مفتوحا الدرجات، للتكافؤ 0- 85، ثم 0- 90. والمسافة فيهما 2400 متر للخامس، و1600 متر للسادس، أما العمر فأربع سنوات وأكثر.
وينال الفائز بالشوط السابع جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية. والشوط مفتوح الدرجات للإنتاج، بعمر 4 سنوات فأكثر، ومسافته 1600 متر.
أما الشوطان الثامن والتاسع، فهما أغلى أشواط الأمسيتين ماديًّا، بوصول مجموع جوائز كل منهما إلى 650 ألف ريال.
والشوطان مفتوحا الدرجات، والعمر فيهما 3 سنوات، وأولهما شوط دعم نادي سباقات الخيل للأفراس المبيعة في مزاد 2021، ويمتد لـ1400 متر، مقارنةً بـ1600 متر للآخر، وهو شوط دعم النادي للأمهار والحصن المبيعة في مزاد 2021.
ويحصد بطل الشوط العاشر، الممتد لـ1200 متر، كأس بطولة السرعة للخيل العربية. والشوط مفتوح الدرجات (عربي عمر 4 سنوات فأكثر).
ويُختتم الحفل بشوط كأس أمريكا الشمالية الممتد لـ1600 متر، ومفتوح الدرجات لعمر 4 سنوات فأكثر.
فعاليات الحفل 107
يبدأ الحفل 107، عصر السبت، بشوط للجياد الرابحة (من 1- 2 فوز)، وحُدد العمر فيه بـ4 سنوات فأكثر والمسافة بـ1600 متر، يليه شوط مفتوح الدرجات يمتد لـ1800 متر، والعمر فيه 3 سنوات. وتقام الأشواط الثالث والرابع والخامس على المضمار العشبي.
وخصص الثالث للتكافؤ (0- 90)، وهو مفتوح الدرجات لعمر 4 سنوات فأكثر، وطوله 1200 متر. وتتنافس في الرابع، البالغة مسافته 1351 مترًا، الجياد الرابحة (من 1- 3 فوز) بعمر 4 سنوات فأكثر.
والشوط الخامس مفتوح الدرجات لعمر 3 سنوات فأكثر، وبطول 2100 متر. ويمتد الشوط السادس لـ1800 متر للإنتاج المحلي مفتوح الدرجات بعمر 4 سنوات فأكثر.
وحدد النادي الشوط السابع، مفتوح الدرجات، للتكافؤ (0- 75)، بعمر 3 سنوات (إنتاج محلي)؛ بينما تبلغ مسافته 1800 متر. والشوط التالي - الثامن- مفتوح الدرجات (عمر 3 سنوات) للتكافؤ (0- 90)، وطوله 1200 متر.
ويحدد الشوط التاسع، الممتد لـ1600 متر، الفائز ببطولة ميدان الملك عبدالعزيز للخيل العربية، وهو شوط مفتوح الدرجات (عربي 4 سنوات فأكثر).
ويحصد الفائز بالشوط العاشر بطولة ميدان الملك عبدالعزيز فئة 1 محلية. والشوط مفتوح الدرجات لعمر 4 سنوات فأكثر ومسافته 2000 متر.
ويحصل بطل الشوط الحادي عشر -آخر أشواط الحفل- على بطولة ميدان الملك عبدالعزيز، وهو شوط مفتوح الدرجات (أفراس- 4 سنوات فأكثر) ويمتد لـ1200 متر.