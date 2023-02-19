حوادث جنائية وانتحال صفة.. فيديو لسقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، أمس السبت، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في سرقة وسلب المركبات والأموال والمصوغات الذهبية والأجهزة الإلكترونية من عدة منازل في مواقع مختلفة.
وألقت شرطة الرياض القبض على مواطنيْن انتحلا صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سرقة وسلب، وفي جازان تم القبض على مقيم من الجنسية الهندية بحوزته 32 كجم من نبات القات المخدر مخبأة في تجاويف مركبة صهريج يقودها.
وفي منطقة مكة المكرّمة تم القبض على 4 مواطنين قاموا بمحاولة إتلاف جهاز رصد آلي عمداً في أحد الطرق العامة، كما ضبطت مخالفين لنظام أمن الحدود و5 مقيمين من الجنسية اليمنية قاموا بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في تكسير أبواب مستودعات الشركات والمؤسسات التجارية وسرقة ما فيها من بضائع، فضلاً عن استخدام 4 مركبات نقل مسروقة.