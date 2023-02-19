حوادث جنائية وانتحال صفة.. فيديو لسقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

وفي منطقة مكة المكرّمة تم القبض على 4 مواطنين قاموا بمحاولة إتلاف جهاز رصد آلي عمداً في أحد الطرق العامة، كما ضبطت مخالفين لنظام أمن الحدود و5 مقيمين من الجنسية اليمنية قاموا بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في تكسير أبواب مستودعات الشركات والمؤسسات التجارية وسرقة ما فيها من بضائع، فضلاً عن استخدام 4 مركبات نقل مسروقة.