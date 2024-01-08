"أمانة العاصمة المقدسة" تدعو ملاك العقارات التجارية لسرعة إصدار شهادة الامتثال

وأكدت الأمانة على أصحاب المباني التجارية وملاك حق الانتفاع ضرورة معالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات، وسرعة إصدار "شهادة امتثال المباني" والاستفادة من الفترة التصحيحية التي حددتها الوزارة، لتصبح بعد ذلك إلزامية على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في تطبيق "بلدي"؛ مشيرة إلى أن نطاق تطبيق اشتراطات "شهادة امتثال المباني" يسري على المباني القائمة؛ في حين سيتم الإصدار التلقائي للمباني الحديثة بعد صدور شهادة الأشغال.