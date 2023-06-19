"متحدث الأرصاد": طقس مستقر خلال موسم الحج ودرجات الحرارة بين 43 و45 مئوية

ولفت "العقيل" في مداخلة صباح اليوم على "الإخبارية" لبرنامج اليوم، إلى أن الأجواء المتوقعة ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًّا شرق مكة المكرمة، وستتكون السحب الركامية الرعدية على الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة، والمرتفعات منها وتتحرك هذه السحب لتؤثر على الأجواء الشرقية من المشاعر المقدسة.