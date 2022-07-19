رئيس المشيخة الإسلامية بالجبل الأسود يثني على جهود المملكة في خدمة الشباب

وقدّم "شريفي" تعريفًا موجزًا عن دور الندوة العالمية لخدمة القضايا الإنسانية عمومًا وخدمة الشباب خصوصًا وسعيها في التعاون مع مختلف المؤسسات التي تعمل في رعاية الشباب وإنشاء ودعم المؤسسات التي توجههم نحو الاعتدال وصرفهم عن الأفكار التي تضر بالاستقرار والتنمية، وأكد دور المملكة العربية السعودية في الارتقاء بالعمل الإنساني ومساعدة الشباب بالبرامج التي تؤهلهم لمستقبل واعد يخدمون به أوطانهم.