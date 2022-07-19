رئيس المشيخة الإسلامية بالجبل الأسود يثني على جهود المملكة في خدمة الشباب

أثنى رئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية الجبل الأسود الشيخ رفعت فيزيتش، على جهود المملكة العربية السعودية من خلال البرامج التي تقدّمها الندوة العالمية للشباب الإسلامي للشباب ودورها الفريد في العمل الإنساني.
جاء ذلك لدى لقائه رفعت شريفي ممثل الندوة العالمية في منطقة شرق أوروبا في زيارته للمشيخة تلبية للدعوة التي قدّمها الشيخ عمر كيوشاي نائب المشيخة ومدير جمعية ثقافة الآفاق.
وأكد رئيس المشيخة أنه كان من المشاركين في بعض الأنشطة التي نظمتها الندوة في تأهيل الشباب. وأبدى حرصه على الاستمرار في التعاون مع الندوة فيما يخدم الأهداف النبيلة التي تسعى المشيخة إلى تحقيقها وخصوصًا في المجالات التي تفيد الأجيال الجديدة في مجال التعليم والتربية.
ونقل شريفي تهنئة الأمين العام للندوة العالمية الدكتور صالح الوهيبي لرئيس المشيخة بانتخابه رئيسًا للدورة الثانية لرئاسة المشيخة الإسلامية وثنائه على جهوده التي قام بها -ولا يزال- لتطوير العمل في هذه المنطقة وإنشاء العديد من المؤسسات التي تخدم المسلمين فيها.
وقدّم "شريفي" تعريفًا موجزًا عن دور الندوة العالمية لخدمة القضايا الإنسانية عمومًا وخدمة الشباب خصوصًا وسعيها في التعاون مع مختلف المؤسسات التي تعمل في رعاية الشباب وإنشاء ودعم المؤسسات التي توجههم نحو الاعتدال وصرفهم عن الأفكار التي تضر بالاستقرار والتنمية، وأكد دور المملكة العربية السعودية في الارتقاء بالعمل الإنساني ومساعدة الشباب بالبرامج التي تؤهلهم لمستقبل واعد يخدمون به أوطانهم.