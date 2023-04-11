خدمات تقنية تستقبل المصلين والمعتكفين بالمسجد النبوي في العشر الأواخر من رمضان

وتم استقبال طلبات الاعتكاف وإصدار تصاريحهم إلكترونياً عبر تطبيق "زائرون" بواقع 3500 معتكف و 700 معتكفة، وتهيئة الإمكانات البشرية والتجهيزات الفنية التقنية والكوادر المساندة، وتخصيص فرق عمل ميدانية لرصد ومتابعة تقديم الخدمات في جميع أرجاء المسجد النبوي على مدار الساعة بما يواكب الكثافة العالية لجموع المصلين, وتنظيم الدخول والخروج عند الأبواب وفي الممرات, وترتيب صفوف المصلين في الأماكن المخصّصة للصّلاة, ومنع جميع أشكال المخالفات وما يعيق الحركة كالافتراش داخل المسجد وفي الساحات, إلى جانب توفير كميات إضافية من المصاحف, وسقيا زمزم وكاسات الشرب, وتكثيف الخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة, وخدمات النظافة والتعقيم الآلي بأجهزة الـ "روبوت" التي تعمل بشكل آلي في الممرات وجميع مرافق المسجد, إلى جانب جولات تبخير وتطييب المسجد عند الصلوات, وتكثيفها قبل وبعد الإفطار, إضافة إلى صلاتي القيام والتهجّد.