يدٌ تبني وأخرى تُداوي.. "السعودية داعم فلسطين الأول".. تاريخ ترويه الأرقام

وبشكل خاص، أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بملف إعادة إعمار غزة بعد الحروب والاعتداءات الإسرائيلية، وفي عام 2019، كشف مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان في غزة، أن قيمة دعم المملكة العربية السعودية لملف إعمار غزة منذ 2014 حتى ذلك الوقت، بلغ 500 مليون دولار، وهي بذلك تُعد الأولى عربيًّا ودوليًّا في ذلك، عبر مشاريع بناء بيوت جديدة بشكل كامل، وأخرى لإصلاح منازل تضررت بشكل جزئي.