اتساع تأثير الحالة الماطرة على المملكة يوم السبت

يُشير آخر الخرائط الجوية الناتجة عمّا يُسمّى المُحاكاة الحاسوبية، إلى أنه يُتوقع أن يتزايد تأثر المملكة مطلع الأسبوع المقبل بالحالة الماطرة، وذلك نتيجة استمرار تدفق كتل هوائية باردة في طبقات الجو العُليا شمال شبه الجزيرة العربية، بالتزامن مع استجابة مُنخفض البحر الأحمر من الجنوب، بحيث يُتوقع -بمشيئة الله- أن يتجدّد تكوُّن التخريجات البحرية فوق البحر الأحمر مع ساعات صباح يوم السبت 14-1-2023، وتؤثر في بعض الأجزاء الساحلية من جنوب منطقة مكة المكرّمة، إضافة إلى أجزاءٍ من جازان وعسير، وذلك بالتزامن مع نشاطٍ مُتفرقٍ للسُحب الماطرة على أجزاءٍ من منطقة الرياض إدارياً ووسط المنطقة الشرقية، وشرق الحدود الشمالية.