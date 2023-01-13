اتساع تأثير الحالة الماطرة على المملكة يوم السبت

يُشير آخر الخرائط الجوية الناتجة عمّا يُسمّى المُحاكاة الحاسوبية، إلى أنه يُتوقع أن يتزايد تأثر المملكة مطلع الأسبوع المقبل بالحالة الماطرة، وذلك نتيجة استمرار تدفق كتل هوائية باردة في طبقات الجو العُليا شمال شبه الجزيرة العربية، بالتزامن مع استجابة مُنخفض البحر الأحمر من الجنوب، بحيث يُتوقع -بمشيئة الله- أن يتجدّد تكوُّن التخريجات البحرية فوق البحر الأحمر مع ساعات صباح يوم السبت 14-1-2023، وتؤثر في بعض الأجزاء الساحلية من جنوب منطقة مكة المكرّمة، إضافة إلى أجزاءٍ من جازان وعسير، وذلك بالتزامن مع نشاطٍ مُتفرقٍ للسُحب الماطرة على أجزاءٍ من منطقة الرياض إدارياً ووسط المنطقة الشرقية، وشرق الحدود الشمالية.
وبالاتجاه نحو ساعات ما بعد ظهر ومساء يوم السبت، تتكاثر السُحب الرُكامية الرعدية على أجزاءٍ من مُرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة، وتترافق بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة قد تؤدي إلى جريان الأودية والشِعاب في بعض المناطق.
كما يتسع نشاط السحب الماطرة على أجزاءٍ مُتفرقة من منطقتَي الرياض إدارياً بما في ذلك العاصمة والشرقية وجنوب منطقة المدينة المنوّرة، وتكون الأمطار خفيفة إلى مُتوسطة، وتُصحب بحدوث الرعد أحياناً، ولا يُستبعد أن تطول بعض السُحب الماطرة أجزاءً محدودة إجمالاً من الحدود الشمالية وحائل والقصيم والجوف.
ويكون الطقس ليلاً، بارداً في مُختلف المناطق، وتبقى الفرصة مُهيأةً لهطول زخاتٍ من الأمطار على أجزاءٍ مُتفرقة الطابع من الشرقية والرياض، مع احتمالية تشكُّل الضباب والضباب الكثيف في ساعاتٍ مُتأخرة من الليل على أجزاءٍ عِدّة من شمال المملكة.