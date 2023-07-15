تاريخ وتراث وقهوة فريدة.. شاهد "يوم ثقافي مميز عن المملكة" في قيرغيزيا

ورحّب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، بالحضور في هذه الفعالية من مسؤولي وبرلمانيي قرغيز، وسفراء وإعلاميين؛ كما حضرها عدد من المواطنين السعوديين والخليجيين وأفراد من المجتمع القرغيزي الذي أعجب بهذه الفعالية، وقدم لهم السفير العديد من المعلومات عن المملكة وثقافتها.