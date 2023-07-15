تاريخ وتراث وقهوة فريدة.. شاهد "يوم ثقافي مميز عن المملكة" في قيرغيزيا

أقامت السفارة السعودية في الجمهورية القرغيزية، فعالية "يوم ثقافي عن المملكة"، تم خلاله التعريف بالثقافات المختلفة الفريدة التي تتميز بها المملكة.. واشتملت الفعالية على التعريف بتاريخ القهوة السعودية وأنواعها وطرق إعدادها وتقديمها، إضافة إلى مظاهر الضيافة والعادات المرتبطة بالقهوة السعودية.
واحتوت الفعالية على ركن للصور أبرَزَ البعد الإسلامي والتاريخي والثقافي والعمراني والسياحي لمختلف مناطق ومدن المملكة، كما تم عرض فيلم وثائقي عن الرقصات الشعبية والمناطق التراثية في بعض مناطق المملكة.
ورحّب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، بالحضور في هذه الفعالية من مسؤولي وبرلمانيي قرغيز، وسفراء وإعلاميين؛ كما حضرها عدد من المواطنين السعوديين والخليجيين وأفراد من المجتمع القرغيزي الذي أعجب بهذه الفعالية، وقدم لهم السفير العديد من المعلومات عن المملكة وثقافتها.