ملك البحرين يشكر خادم الحرمين بعد مشاركته في القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان

وقال في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين: "لا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نشيد برؤيتكم الثاقبة وحكمتكم المعهودة في استضافة أعمال هذه القمة، والتي ترأسها بكل كفاءة وجدارة أخونا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله"، معرباً عن الاعتزاز بما توصلت إليه القمة من نتائج طيبة ومتميزة من شأنها أن تسهم في تعزيز وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون المشترك.