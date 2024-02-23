جمعية دروب القوافل تحتفل بانطلاق قافلة درب زبيدة بمناسبة يوم التأسيس

وانطلقت القافلة أمس الخميس 2024/2/22 صباحًا بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، الذي شارك بالمسيرة بمسافة 11 كيلو مترًا، داعمًا الهدف الرئيسي لهذه الحملة التاريخية، وهو إحياء هذا الدرب الذي يعتبر من أهم طرق الحج والتجارة خلال العصرالعباسي، كما أنه أحد المواقع المرشحة للانضمام إلى قائمة اليونسكو للمواقع التاريخية العالمية، كما شارك في هذه المسيرة العديد من رجالات الدولة من مختلف القطاعات العسكرية والمدنية، وذلك تحقيقًا لرؤية 2030 وتعميم الفائدة ونشرها للجيل القادم، والتعريف بهذا المسار التاريخي الذي يقع في بقعة غالية من وطننا.. ويمتد المسار من الكوفة إلى مكة المكرمة بحدود 1400 كيلو متر، وللسعودية النصيب الأكبر من الدرب بحدود 1100 كيلومتر.. ويمر بخمس مناطق إدارية هي {منطقة الحدود الشمالية/ منطقة حائل/ منطقة القطين/ منطقة المدينة المنورة/ منطقة مكة المكرمة/، وتمثل منطقة حائل وحدها ما نسبته 39٪ من هذا الدرب بواقع 351 كيلو مترًا.