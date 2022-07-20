بالصور.. احتفال كبير للسفارة المصرية في الرياض بالذكرى السبعين لثورة 23 يوليو

وفي كلمة السفير أحمد فاروق للإخبارية تضمنت عرضاً لتطورات العلاقات الثنائية الراسخة بين المملكة ومصر والمتميزة في كافة المجالات والتي تخدم الأمتين العربية والإسلامية والمنطقة، وتسهم بشكل كبير في دفع سبل التنمية وتحقيق الرؤى المشتركة بين القيادتين في البلدين الشقيقين.