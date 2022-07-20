بالصور.. احتفال كبير للسفارة المصرية في الرياض بالذكرى السبعين لثورة 23 يوليو

احتفلت سفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بذكرى العيد السبعين لثورة 23 يوليو وذلك بمقر إقامة السفير المصري أحمد فاروق بحي السفارات. حضر الاحتفال الكبير لفيف من المسؤولين وجموع من السفراء المعتمدين لدى المملكة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والجالية المصرية بالرياض.
وفي كلمة السفير أحمد فاروق للإخبارية تضمنت عرضاً لتطورات العلاقات الثنائية الراسخة بين المملكة ومصر والمتميزة في كافة المجالات والتي تخدم الأمتين العربية والإسلامية والمنطقة، وتسهم بشكل كبير في دفع سبل التنمية وتحقيق الرؤى المشتركة بين القيادتين في البلدين الشقيقين.
شمل برنامج الاحتفال عروضاً فنية تراثية مصرية وتغطيات واسعة لوسائل الإعلام السعودية والمصرية والعربية.
"سبق" تهنئ الأشقاء المصريين باليوم الوطني وتتمنى دوام التقدم والرخاء لمصر.