إذابة في أقل من ساعة.. "سعود الطبية" تنقذ أربعينية أصابتها جلطة رئوية حادة

وأفاد بأن هذا الإجراء هو أحد الإجراءات التي يتم عملها في قسم الأشعة التداخلية والتي تقي المريض من الفتح الجراحي وتتميز بفترة نقاهة أقصر ومضاعفات أقل، منوهاً بأنه غالبًا ما تأتي الجلطات الرئوية من الأوردة العميقة في الساقين وتهاجر بدورها في الدم إلى أن يحدث الانصمام الرئوي أو الجلطة الدموية في الشرايين الرئوية، وتؤدي لإعاقة تدفق الدم وتدهور في حالة المريض الحيوية والتي قد تؤدي للوفاة -لا سمح الله- ويتم علاجها فور وصول المريض عن طريق إذابة هذه الجلطات إما بالأدوية أو بالقسطرة أو في حالات نادرة بالتدخل الجراحي.