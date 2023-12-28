إذابة في أقل من ساعة.. "سعود الطبية" تنقذ أربعينية أصابتها جلطة رئوية حادة

أنقذت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، ممثلة في فريق طبي متخصص بالأشعة التداخلية مكون من الدكاترة ماهر العنزي وأديب بازهير ومحمد أحلوس، مقيمة أربعينية بعد تعرضها لجلطة رئوية حادة أدت إلى نقص حاد في الأكسجين وهبوط في العمليات الحيوية، وتم نقلها إلى العناية المركزة بالمدينة، ومن ثم تحويلها لقسم الأشعة التداخلية والقسطرة وعمل تدخل عاجل لإزالة الجلطة الرئوية.
وأوضح طبيب الأشعة التداخلية الدكتور ماهر العنزي، أن الأطباء قاموا بعمل القسطرة بالأشعة التداخلية عن طريق وريد الفخذ وصولاً بالقسطرة إلى الشريان الرئوي وذلك من خلال فتحة صغيرة بالجلد وباستخدام أجهزة متقدمة متخصصة لإزالة وإذابة الجلطات الرئوية خلال أقل من ساعة واحدة والتي تكلّلت -ولله الحمد بالنجاح-ونُقلت المريضة بعدها لقسم العناية المركزة لمتابعتها حيث تحسنت حالتها بشكل ملحوظ.
وأفاد بأن هذا الإجراء هو أحد الإجراءات التي يتم عملها في قسم الأشعة التداخلية والتي تقي المريض من الفتح الجراحي وتتميز بفترة نقاهة أقصر ومضاعفات أقل، منوهاً بأنه غالبًا ما تأتي الجلطات الرئوية من الأوردة العميقة في الساقين وتهاجر بدورها في الدم إلى أن يحدث الانصمام الرئوي أو الجلطة الدموية في الشرايين الرئوية، وتؤدي لإعاقة تدفق الدم وتدهور في حالة المريض الحيوية والتي قد تؤدي للوفاة -لا سمح الله- ويتم علاجها فور وصول المريض عن طريق إذابة هذه الجلطات إما بالأدوية أو بالقسطرة أو في حالات نادرة بالتدخل الجراحي.
يُذكر أن الأشعة التداخلية في المدينة حققت عدة إنجازات طبية في الفترة الماضية، وتملك كفاءات مميزة.