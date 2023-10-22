"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وأتربة مثارة ورياح نشطة

ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا خفيفة على الكامل ورهاط ومدركة والعاصمة المقدسة والطائف، وأمطارًا متوسطة على أضم وميسان، وأمطارًا غزيرة وسيولاً على العرضيات، تستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.