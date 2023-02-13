الرياض تشهد انطلاق اجتماع منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية

ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه للمنظمة حضوريًا بعد تحويل المنظمة من آسيوية إلى عالمية بقيادة المملكة، كما يعتبر فرصة لالتقاء العلماء من مختلف العالم في مجال العلوم والتشريعات الرقابية للأجهزة الطبية ودفع لعمليات تنمية البحث والابتكار في الأجهزة الطبية وسرعة وصول التقنيات الحديثة لجميع أسواق العالم، إذ يشكل أعضاء المنظمة ما يقارب 57% من إجمالي سكان دول العالم، كما أن الدول الأعضاء بالمنظمة تمتلك أكبر سوق في البحث والابتكار والتقدم التكنولوجي في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية.