شاهد من العُلا.. إرث ثقافي جعل منها وجهة سياحية عالمية

وتقدم العُلا لزائريها العديد من الخيارات السياحية، ففي وسط طبيعتها التي تتميز بالتنوّع الجيولوجي والتكوينات الصخرية المذهلة، يمكن تجربة الرحلات البرية والتخييم، وتأمّل النجوم في سمائها الصافية، وزيارة المحميات، وتسلق الجبال، حيث يعد "جبل عكمة" أحد أبرز المواقع التاريخية في محافظة العلا، الذي يصنف أكبر المكتبات المفتوحة في الجزيرة العربية؛ لكونه يضم المئات من النقوش الأثرية والمنحوتات الحجرية، وفي الوقت نفسه يمكن زيارة المواقع التاريخية والأثرية؛ ومن أبرزها منطقة الحِجر المُدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي والتعرّف على ما تحتويه من مقابر نبطية، ونقوش مختلفة، ومواقع تنقيب أثرية.