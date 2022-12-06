"سار" تطرح فرصًا استثمارية في قطاع النقل الحديدي بـ"غرفة الشرقية"

استعرض الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية "سار" الدكتور بشار بين خالد المالك، في لقائه اليوم برجال الأعمال والمتخصصين في الأعمال اللوجيستية بالمنطقة الشرقية؛ الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك في معرض حديثه عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأوضح المالك، خلال الورشة التي أدارها رئيس اللجنة اللوجيستية بغرفة الشرقية راكان بن عبدالرحمن العطيشان؛ أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية تتحقق بإطلاق العديد من الفرص ينفذها القطاعان العام والخاص، وتعزيز التنافسية وزيادة كفاءة التشغيل، وزيادة عدد المحطات.
وذكر أن هناك عددًا من الفرص الاستثمارية وحجم السوق المتاح فيها؛ من أبرزها تصنيع القضبان الحديدية؛ حيث إن حجم السوق المتاح محليًّا 500 مليون ريال، والاستثمار المتوقع من 70 إلى 80 مليون ريال، وتصنيع عربات القطارات؛ إذ يصل حجم السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مليار ريال، وحجم الاستثمار المتوقع فيها من 90 إلى 100 مليون ريال، وتصنيع قطع الغيار ومحركات الجر؛ فحجم السوق المتاح من 30 إلى 40 مليار ريال، وحجم الاستثمار المتوقع من 150 إلى 200 مليون ريال، وكذلك تصنيع السكك الحديدية "العوارض الخرسانية" فسوقها المتاح 1.5 مليون ريال، وحجم الاستثمار المتوقع من 100 إلى 150 مليون ريال، وكذلك تصنيع عجلات القطارات فحجم السوق المتاح من 25 إلى 30 ألف عجلة سنويًّا، والاستثمار المتوقع فيها 75 مليون ريال.
وتطرق إلى عدد من الموضوعات التي تعكس التطور الحاصل في مجال النقل بالخطوط الحديدية، من حيث طول الخطوط وزيادتها بعد دخول العديد من المشروعات؛ الأمر الذي انعكس على عدد قائدي القطارات، فضلًا عن عدد المسافرين بالقطارات الذين بلغ عددهم من وإلى محطة الدمام حوالي 986 ألف مسافر عام 2021، ويتوقع أن يرتفع العدد بنسبة تصل إلى 19% بنهاية العام 2022.