"سار" تطرح فرصًا استثمارية في قطاع النقل الحديدي بـ"غرفة الشرقية"

وذكر أن هناك عددًا من الفرص الاستثمارية وحجم السوق المتاح فيها؛ من أبرزها تصنيع القضبان الحديدية؛ حيث إن حجم السوق المتاح محليًّا 500 مليون ريال، والاستثمار المتوقع من 70 إلى 80 مليون ريال، وتصنيع عربات القطارات؛ إذ يصل حجم السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مليار ريال، وحجم الاستثمار المتوقع فيها من 90 إلى 100 مليون ريال، وتصنيع قطع الغيار ومحركات الجر؛ فحجم السوق المتاح من 30 إلى 40 مليار ريال، وحجم الاستثمار المتوقع من 150 إلى 200 مليون ريال، وكذلك تصنيع السكك الحديدية "العوارض الخرسانية" فسوقها المتاح 1.5 مليون ريال، وحجم الاستثمار المتوقع من 100 إلى 150 مليون ريال، وكذلك تصنيع عجلات القطارات فحجم السوق المتاح من 25 إلى 30 ألف عجلة سنويًّا، والاستثمار المتوقع فيها 75 مليون ريال.