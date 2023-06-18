شاهد.. تفعيل مبادرة "بالحكمة" لخدمة وتوجيه ضيوف الرحمن في الحرم

فعّلت وكالة شؤون التوعية الميدانية بـ"شؤون الحرمين"، ممثلة بإدارة هيئة المسجد الحرام، مبادرة بالحكمة، وهي مبادرة تركّز على حُسن التعامل مع الزوّار من خلال توعيتهم وتوجيههم بالحكمة والموعظة الحسنة.
وأوضح مدير هيئة المسجد الحرام محمد الشحيذي، أن المبادرة تعنى بتوجيه الحجاج وتوعيتهم والحث على اتباع السنة وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة متمثلين بقوله تعالى « ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ»؛ حيث تقوم الهيئة بالمشاركة مع الإدارات ذات الاختصاص بتنظيم الحشود في صحن المطاف لتسهيل دخول وخروج الحجاج من وإلى صحن المطاف.
تأتي هذه الأعمال إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة مستمرة من وكيل الرئيس العام لشؤون التوعية الميدانية الدكتور ماجد بن صالح السعيدي، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.