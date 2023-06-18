شاهد.. تفعيل مبادرة "بالحكمة" لخدمة وتوجيه ضيوف الرحمن في الحرم

وأوضح مدير هيئة المسجد الحرام محمد الشحيذي، أن المبادرة تعنى بتوجيه الحجاج وتوعيتهم والحث على اتباع السنة وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة متمثلين بقوله تعالى « ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ»؛ حيث تقوم الهيئة بالمشاركة مع الإدارات ذات الاختصاص بتنظيم الحشود في صحن المطاف لتسهيل دخول وخروج الحجاج من وإلى صحن المطاف.