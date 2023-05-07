آخرها إعانات بـ100 مليون دولار و"حملة تبرع".. كم بلغت قيمة مساعدات المملكة للسودان؟

تشكّل قيمةُ المساعدات الإنمائية، التي تمنحها السعودية سنويًّا للدول منخفضة الدخل في العالم؛ 1,05 في المئة من إجمالي دخلها القومي، متجاوزة بنسبة كبيرة الهدف الذي أقرّته الأمم المتحدة في أكتوبر 1970م، بأن تخصص الدول المانحة نسبة 0,7 في المئة من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات إنمائية رسمية، سواء كانت مساعدات إنسانية أو تنموية، كما تصدّرت السعوديةُ في عام 2021م قائمةَ الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية بـ7,12 مليارات دولار أمريكي؛ وفقًا للجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتحظى الدول العربية والإسلامية منخفضة ومتوسّطة الدخل، بنصيب كبير من هذه المساعدات، التي تمنحها المملكة سنويًّا، وتُوَجه إلى المجالين التنموي والإنساني، ومن بين هذه الدول السودان، الذي بلغ مجموع ما منحته المملكة له من مساعدات نحو مليار و684 مليون دولار، توزع إنفاقها على إنشاء 162 مشروعًا تنمويًّا، في عدة قطاعات من بينها الصحة، والتعليم، والأمن الغذائي، ويعكس كبر حجم المساعدات السعودية للسودان، قدرًا كبيرًا من الاهتمام الذي توليه المملكة له.
ويمتدّ اهتمام المملكة بالسودان ليشمل مساندتها له في الظروف الاستثنائية التي يمر بها حاليًّا، من الاقتتال الداخلي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بما نجم عنه في أحد آثاره من نزوح قرابة 110 آلاف شخص إلى الدول المجاورة للسودان، ونزوح نحو ضعف هذا العدد داخل السودان، بعد ثلاثة أسابيع على اندلاع القتال بين طرفي الصراع، وتجاوبًا مع تلك الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان؛ فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.
ووجهت قيادة المملكة أيضًا، ضمن القرار نفسه، الذي سيضطلع بتنفيذه "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، بتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم"؛ لتخفيف آثار الأوضاع الناجمة عن الحرب التي يتعرض لها الشعب السوداني، وتتعاطى هذه المساعدات التي منحتها المملكة للسودان مع الاحتياجات الحالية لشعبه، وستركز، وفقًا للمشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، على المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للنازحين داخل السودان، وعددهم يربو على 220 ألف نازح.