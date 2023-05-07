آخرها إعانات بـ100 مليون دولار و"حملة تبرع".. كم بلغت قيمة مساعدات المملكة للسودان؟

وتحظى الدول العربية والإسلامية منخفضة ومتوسّطة الدخل، بنصيب كبير من هذه المساعدات، التي تمنحها المملكة سنويًّا، وتُوَجه إلى المجالين التنموي والإنساني، ومن بين هذه الدول السودان، الذي بلغ مجموع ما منحته المملكة له من مساعدات نحو مليار و684 مليون دولار، توزع إنفاقها على إنشاء 162 مشروعًا تنمويًّا، في عدة قطاعات من بينها الصحة، والتعليم، والأمن الغذائي، ويعكس كبر حجم المساعدات السعودية للسودان، قدرًا كبيرًا من الاهتمام الذي توليه المملكة له.