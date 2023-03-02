"الإعلام المرئي" تختتم البرنامج السعودي الياباني الرابع لتدريب مطوري الألعاب

واستهدف البرنامج تدريب 12 مطورًا من الفئة المبتدئة والمتوسطة تلقوا خلاله العديد من المهارات في مجال صناعة وتطوير الألعاب الإلكترونية، وتعلموا مفهوم اللعبة الأساسي وتخطيطها وتصميمها وكيفية تطويرها، كما تعرفوا على أحدث التقنيات في هذا المجال، تحت إشراف عدد من الخبراء وصانعي الألعاب.