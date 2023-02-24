طقسٌ مُستقر ودرجاتُ حرارة أدفأ من مُعدلاتها على أغلب المناطق عطلة نهاية الأسبوع

وفي التفاصيل، يُتوقع أن يكون الطقس دافئاً في أغلب مناطق المملكة عطلة نهاية الأسبوع، إذ تكون درجات الحرارة في نهاية العشرينيات مئوية، لكن الأجواء تكون أكثر اعتدالاً في المناطق الشمالية، وتكون الرياح مُعتدلة السرعة في أغلب المناطق.