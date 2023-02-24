محليات
طقسٌ مُستقر ودرجاتُ حرارة أدفأ من مُعدلاتها على أغلب المناطق عطلة نهاية الأسبوع
يُشير آخر الخرائط الجوية والناتجة عمّا يُسمى المُحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات ببقاء المملكة السعودية يومَي الجمعة والسبت 24 و25 فبراير 2023 تحت تأثير كتلة هوائية أكثر دفئاً من المُعتاد تُسيطر على أغلب المناطق، وسط أجواء مُستقرة بوجهٍ عام، بمشيئة الله.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن يكون الطقس دافئاً في أغلب مناطق المملكة عطلة نهاية الأسبوع، إذ تكون درجات الحرارة في نهاية العشرينيات مئوية، لكن الأجواء تكون أكثر اعتدالاً في المناطق الشمالية، وتكون الرياح مُعتدلة السرعة في أغلب المناطق.
وخلال ساعات الليل، يكون الطقس لطيفاً في أغلب المناطق، ومائلاً للبُرودة في المناطق الشمالية؛ يتحول إلى باردٍ في ساعات الليل المُتأخرة والفجر في هذه المناطق، بحيث تكون الصغرى ما بين 6 - 12 درجة مئوية في المناطق الشمالية.