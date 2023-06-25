في ليالي الصيف الحارة.. خبراء يقدمون 10 نصائح غريبة للمساعدة على النوم

كشف خبراء نوم عن 10 نصائح غريبة لمساعدة الشخص على البقاء هادئًا خلال الليل، وتيسير الدخول إلى نوم جيد ومريح، خاصة في ليالي فصل الصيف الحار.
ويقول تقرير على موقع "العربية. نت": في فصل الصيف، يعاني البعض من أرق ومعاناة شديدة في محاولة الخلود إلى النوم، خاصة في أيام وليالي الحر الشديد.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإنه عندما يكون الجو حارًّا للغاية، يمكن أن يكافح الجسم من أجل التهدئة؛ مما يعطل عملية الاسترخاء ويجعل من الصعب النوم.
في هذا الشأن، كشف خبراء نوم عن 10 نصائح غريبة لمساعدة الشخص على النوم السريع والهادئ، وهي:
يوصي خبير النوم جيمس ويلسون بوضع بزجاجة ماء فاترة على القدمين لرفع درجة الحرارة الأساسية قليلًا، والتي تعود إلى الانخفاض عند الذهاب إلى الفراش؛ مبينًا أن تلك الخطوة تساعد في خداع الجسم ليعتقد أنه أكثر برودة مما هو عليه.
إن غمر القدمين في وعاء من الماء الفاتر يوفر برودة تدوم طويلًا. لكن يجب التأكد من درجة حرارة الماء؛ حيث إن استخدام الماء المثلج يمكن أن يؤدي إلى نتيجة عكسية تؤدي إلى الاستيقاظ وتجعل النوم أكثر صعوبة.
يؤدي وضع وعاء من الثلج أمام مروحة إلى توليد نسيم بارد بدلًا من تدوير الهواء الدافئ الموجود في جميع أنحاء الغرفة.
يمكن لوضع ملابس النوم في كيس مُحكَم الغلق في البراد أو الفريزر قبل النوم، لبضع دقائق، أن يوفر علاجًا رائعًا. كما يمكن وضع غطاء الوسادة في الفريزر للمساعدة في الحفاظ على برودة الجسم في الليل.
يوصي طبيب نفسي بريطاني بعدم النوم بقطع قليلة من الملابس؛ فيما تنصح سوزي ريدينغ، من شركة مفروشات بالمملكة المتحدة بارتداء "ملابس فضفاضة ومتجددة الهواء وخفيفة من الألياف الطبيعية مثل القطن أو الحرير".
وتقول ريدينغ: إن كان الشخص يشارك الفراش مع زوجته، فينبغي استخدام أغطية منفصلة؛ موضحة أنها "طريقة بسيطة لتحسين بيئة النوم الشخصية بشكل أكثر فعالية كي يمكن تكييفها وفقًا لتفضيلات كل شخص على حدة وتقليل احتمالية تجاذب أطراف الأغطية أثناء النوم".
يمنح ترك الشعر رطبًا بعد الاستحمام قبل النوم، شعورًا بالبرودة لفترة أطول.
تساعد تمرينات التنفس على تهدئة الجسم وتبريد الأطراف. وقد نصح الخبراء بممارسة تمارين التنفس جلوسًا قبل النوم؛ للاستمتاع بنوم مريح وهانئ.
حذّرت ريدينغ من تناول أي وجبات حريفة قبل النوم، وكذلك "الفواكه الحمضية واللحوم المعالجة والجبن المعتق"؛ لأنها تحتوي على الأحماض الأمينية التيرامين، التي يمكن أن تزيد من نشاط الدماغ وتجعل النوم أكثر صعوبة.
كما أضافت أن الجسم يستهلك المزيد من الطاقة لهضم وجبة كبيرة وغنية أو ثقيلة وينتج المزيد من الحرارة الأيضية. ونصحت بتناول وجبة مسائية خفيفة في الصيف.
قالت جودي كوديش، عالمة الأرصاد الجوية في كاليفورنيا: إن استخدام الصبار قبل النوم يفوق الاستحمام البارد؛ لأنه يمتص في الجسم أسرع أربع مرات من الماء. وأوصت بتدليك أنحاء الجسم بهلام الصبار قبل النوم مباشرة للاستفادة من تأثير التبريد.