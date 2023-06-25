في ليالي الصيف الحارة.. خبراء يقدمون 10 نصائح غريبة للمساعدة على النوم

يمكن لوضع ملابس النوم في كيس مُحكَم الغلق في البراد أو الفريزر قبل النوم، لبضع دقائق، أن يوفر علاجًا رائعًا. كما يمكن وضع غطاء الوسادة في الفريزر للمساعدة في الحفاظ على برودة الجسم في الليل.