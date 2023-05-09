21 شركة مصنّعة للمركبات تُوَاجه المنع من التوريد لعدم التزامها بالخطة.. والموعد النهائي يقترب

وفي حال لم تتقدم الشركة المصنعة للمركبات بخطة التوريد خلال الإطار الزمني المسموح به؛ فلن يُسمح للشركة المصنّعة للمركبات المعنية بتوريد المركبات إلى المملكة، بأن تقدم خطة التوريد للمراجعة والموافقة عليها من جانب وزارة التجارة أو مَن تفوضه بذلك، مثل المركز السعودي لكفاءة الطاقة أو لجنة اقتصاد الوقود.