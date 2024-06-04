3 مراحل وأكثر من 1500 جولة.. "الرقابة البيئية" ترافق الحجاج بمكة والمدينة والمشاعر المقدسة

وبيّن "المطرفي" أن تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة الرقابة، سيتم بعد انتهاء أعمال الحج، وتتضمن جولات رقابية داخل المشاعر المقدسة للتأكد من عدم وجود تأثيرات على الأوساط البيئية، كما ستشمل متابعة مخرجات المسالخ والمرادم والتأكد من موافقتها للمعايير والاشتراطات النظامية"؛ مشددًا على أهمية حماية الأوساط البيئة والتزام كل الجهات والمنشآت بشروط ومعايير الالتزام البيئي التي نص عليها نظام البيئة ولوائحه التنفيذية لخدمة ضيوف الرحمن أثناء موسم الحج، وباقي أيام العام حفاظًا على الموارد الطبيعية واستدامتها كي ترتفع مؤشرات جودة الهواء والماء والتربة في كافة أنحاء المملكة.