أمطار رعدية في العديد من مناطق المملكة خلال الأيام القادمة

ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تتهيأ الفرصة ساعات ما بعد الظهر والمساء من يوم الثلاثاء لتكاثر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة على أجزاء من مرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة، متمثلة في أجزاء متفرقة من عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ويرافقها هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث الرعد أحيانًا، وقد تمتد ليلًا لأجزاء من حائل والقصيم.