"السديس": بشرى عودة أعداد الحجاج لما كانت عليه قبل الجائحة أثلجت صدور مسلمي العالم

ثمَّن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ما ورد في جلسة مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ببشرى الإعلان عن عودة أعداد الحجاج في موسم هذا العام 1444هـ / 2023م إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مؤكدًا أن هذه البشرى أثلجت صدور المسلمين قاطبة في العالم.
وحمد "السديس" الله سبحانه وتعالى على ما منَّ به على هذه البلاد المباركة من نعمة الأمن والأمان في الأوطان، والصحة في الأبدان، معربًا عن سعادته وفرحته البالغة بعودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة دون قيود على العمر في أجواء تعبدية صحية آمنة.
وأكد الرئيس العام أن الرئاسة بدأت مبكرًا في التهيئة لموسم الحج المقبل؛ لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة.. مثنيًا على الجهود المباركة لقطاعات منظومة الخدمات المعنية بالعمرة كافة، التي تمخض عنها عن تمكين سبعة ملايين معتمر من أداء المناسك في عام 2022م.
وأكد الرئيس العام أن ولاة أمر هذه البلاد المباركة حريصون على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتكريس التسامح والوسطية، وإيصال رسالة الحرمين إلى العالم.
من جهة أخرى، أشاد الرئيس العام بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، باستمرار الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى دفعة شهر مارس 2023.
وقال الرئيس العام إن موافقة القيادة الرشيدة باستمرار الدعم الإضافي للمسجلين في حساب المواطن تأتي امتدادًا للاهتمام الذي توليه الدولة للأسر الأشد حاجة للدعم؛ لإعانتها على مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.
وقال إن توجيه القيادة الحكيمة غير مستغرب؛ كونها وضعت على الدوام الاهتمام بالمواطن ورفاهيته في أولى أولوياتها. مؤكدًا أن سمو ولي العهد لا يألو جهدًا في تتبُّع متطلبات الأُسر الأشد حاجة.
ودعا الرئيس العام أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمين، ويوفقهما لما يحب ويرضى.