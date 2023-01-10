"السديس": بشرى عودة أعداد الحجاج لما كانت عليه قبل الجائحة أثلجت صدور مسلمي العالم

وحمد "السديس" الله سبحانه وتعالى على ما منَّ به على هذه البلاد المباركة من نعمة الأمن والأمان في الأوطان، والصحة في الأبدان، معربًا عن سعادته وفرحته البالغة بعودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة دون قيود على العمر في أجواء تعبدية صحية آمنة.