الأطفال يدربون صقورهم ضمن فعاليات معرض الصقور السعودي الدولي

وتتمحور الفعالية التي تقع ضمن منطقة فريدة التصميم أُطلِق عليها "صقار المستقبل"، حول تدريب الطفل عمليًّا على كيفية الإمساك بالصقر، والتدرب على حمله بالطريقة التي جُبِل عليها الصقارون، وتعويد الطفل على ذلك من قِبَل صقارين ممارسين.