"شؤون الحرمين" تفعّل برنامج "فضائل الحج" للزائر الصغير

وبيّن أن الرئاسة تُوَفّر أساور معصم اليد عبر الأجهزة الذكية في المداخل الرئيسية؛ لتفادي ضياعهم، موضحًا فيها رقم جوال ولي أمره أو المرافق معه؛ لسرعة الوصول لهم أثناء الازدحام، وتقديم الرموز الإرشادية لمعرفة المواقع المكانية والمرافق العامة، وتعليمهم صفة الحج والصلاة والوضوء، وتفعيل المبادرات الاجتماعية لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام والبرامج التوعوية لإثراء تجربة القاصد الصغير بالمسجد الحرام.