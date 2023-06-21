ديوان المظالم يعزز وعي قياداته الإدارية في الأمن السيبراني

أقام ديوان المظالم بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم، جلسة توعوية بالأمن السيبراني، وذلك بالقاعة الكبرى في المقر الرئيس لديوان المظالم بالرياض.
واشتملت الجلسة التي شارك فيها نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية الشيخ علي بن محمد السلطان، ونائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس الربدي بن فهد الربدي، وعددٌ من قضاة وقيادات ديوان المظالم الإدارية والتقنية ومنسوبي الهيئة، على مجموعة من المحاور؛ للتعريف بمجال الأمن السيبراني وما توليه المملكة من اهتمام لتوفير البيئة الآمنة للبيانات والتقنيات التشغيلية، والحاجة الماسة للأمن السيبراني وحماية البنى التحتية الحساسة بما يتحقق معها من النمو والازدهار وتعزيز جهود الأمن والحماية للشبكات والأنظمة.
وتأتي هذه الجلسة كتعاون ثانٍ في أقل من شهر بين ديوان المظالم والهيئة الوطنية للأمن السيبراني إذ نُظّمت جلسة تثقيفية حضورية لمنسوبي الديوان عن أهمية الأمن السيبراني وحماية البيانات ضمن علاقة تشاركية وتعاون دائم بين ديوان المظالم ومنظمات القطاع العام، استكمالًا لمشروع الحوكمة والرقمنة والذكاء الاصطناعي الذي يسعى ديوان المظالم لتطوير إمكانات كوادره البشرية ومداركهم لخدمته.