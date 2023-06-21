ديوان المظالم يعزز وعي قياداته الإدارية في الأمن السيبراني

واشتملت الجلسة التي شارك فيها نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية الشيخ علي بن محمد السلطان، ونائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس الربدي بن فهد الربدي، وعددٌ من قضاة وقيادات ديوان المظالم الإدارية والتقنية ومنسوبي الهيئة، على مجموعة من المحاور؛ للتعريف بمجال الأمن السيبراني وما توليه المملكة من اهتمام لتوفير البيئة الآمنة للبيانات والتقنيات التشغيلية، والحاجة الماسة للأمن السيبراني وحماية البنى التحتية الحساسة بما يتحقق معها من النمو والازدهار وتعزيز جهود الأمن والحماية للشبكات والأنظمة.