لرفع الجاهزية.. فرضية سيول للهلال الأحمر بمكة المكرمة

عقد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة وقائد الحدث د. مصطفى بلجون، اليوم في غرفة القيادة والتحكم بالعاصمة المقدسة فرضية تمرين السيول الأول، وهو تمرين افتراضي يجتمع فيه قيادات الهيئة المعنيين بالحدث حسب خطة الطوارئ.
وتأتي هذه التمارين استعدادًا ورفعًا للجاهزية تزامنًا مع الحالة المطرية التي تمر بها منطقة مكة المكرمة، ولرفع جودة الأداء والتنسيق الأمثل بين القادة المنضوين في منظومة الحدث.
كما تأتي تنفيذًا للخطط الموضوعة لكل فريق فيما يخصه ومواءمة الجهود وتضافرها للاستجابة الإسعافية المثلى في حالة الأمطار، والاستخدام الأمثل للقوى البشرية والآلية، وعربات الاستجابة النوعية (سند، وهداج، وطويق، والثريا)، بالإضافة إلى الإسعاف الجوي، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة.