لرفع الجاهزية.. فرضية سيول للهلال الأحمر بمكة المكرمة

وتأتي هذه التمارين استعدادًا ورفعًا للجاهزية تزامنًا مع الحالة المطرية التي تمر بها منطقة مكة المكرمة، ولرفع جودة الأداء والتنسيق الأمثل بين القادة المنضوين في منظومة الحدث.