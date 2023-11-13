مكة المكرّمة وينبع تسجّلان أعلى درجة حرارة.. والسودة الأدنى بـ 7 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة وينبع أعلى درجة حرارة 35 مئوية، فيما سجّلت السودة 7 درجات فقط.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جدة وجازان 34 مئوية، والمدينة المنوّرة والقنفذة 33 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 7 مئوية، تليها أبها 10 درجات، والباحة 11 درجة، وحائل 13 مئوية.
وسجّلت مكة المكرّمة وجدة وأبها وجازان والصمان والتنهات والقنفذة وينبع والوجه والدهناء والسودة والدمام والأحساء أعلى رطوبة بين 85% و90%.