الإعلان عن اشتراطات مقدمي خدمة سُفر الإفطار في المسجد الحرام لرمضان 1445

ويتمثل الحد الأقصى لسُفر الأفراد في سُفرتين؛ بينما يمكن للجهات الخيرية والأوقاف طلب ما يصل إلى عشر سُفر، وتكون الوجبات جافة (التمر منزوع النوى، كيك، فطيرة، عصير)، مع الالتزام بالمغلف المعتمد للوجبات وبجميع الشروط والأحكام المذكورة في الرابط الإلكتروني الذي سيعلن عنه في وقت لاحق.