ضمان عدم تعرض مريض لإشعاع غير مبرر.. "ملصق علمي سعودي" يتصدر عالميًّا

حاز الملصق العلمي السعودي الذي شاركت به الهيئة العامة للغذاء والدواء في "المؤتمر الدولي للإشعاع الصناعي وتطبيقات قياس النظائر المشعة (IRRMA-11)" الذي أقيم في إيطاليا، بإشراف المنظمة الدولية للفيزياء الإشعاعية (IRPS) أحد أكبر المنظمات العالمية في مجال الأشعة، على أفضل ملصق علمي يبحث ضمان عدم تعرض المرضى لجرعات إشعاعية غير مبررة، وجاء الملصق العلمي المشارك في المركز الأول عن القسم الثاني من بين 38 ملصقًا علميًّا مشاركًا.