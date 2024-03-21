"قياسٌ وإيثار وترابٌ وفِناء".. عن الدار "السرمدية" نتناول مثالنا القرآني

بيّنَ الله في كتابه - الكريم - أن الحياة الدنيا ما هي إلا محطة عبور للدار الآخرة، وأن ما نعيشه اليوم يعتريه القصور والنقص، وأننا في سباق مع زوال الدنيا مهما بلغت من الكمال المتوقع.
وذكَر التوجيه القرآني فوائد عدة تناولت أهمية "الزهد"، وأن ما نُشاهده في حياتنا ما هو إلا من مظاهر قدرة الله في خلقه.
وتستضيف "سبق"، عبر برنامجها الرمضاني "هدايات قرآنية"، طوال الشهر الكريم، الباحث الشرعي في الدراسات القرآنية "محمد الذكري"، وتستنبط منه بعضاً من أسرار ومعجزات القرآن الكريم، وتُقدّمها للقارئ عبر سلسلة ومضات يومية لمختارات من بلاغات الإعجاز الإلهي في الأمثال القرآنية.
بدأ ضيف الحلقة "الذكري" حديثه بالآية القرآنية: (وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِراً)، ثم تبعه بقول السعدي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: "يقول تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - أصلاً، ولمن قام بوراثته بعده تبعاً: اضرب للناس مثل الحياة الدنيا ليتصوروها حق التصور، ويعرفوا ظاهرها وباطنها، فيقيسوا بينها وبين الدار الباقية، ويؤثروا أيهما أولى بالإيثار".
قال "الذكري": من الفوائد في المثل القرآني السابق، هوان الدنيا وسرعة انقضائها، قال - تعالى - "وإنّا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً"، أي مصيرها إلى تراب لا شيء فوقها؛ لا ماء ولا نبات ولا بناء.
وأتبع: مَنْ علم أن دنياه التي يعيش بها مصيرها الفناء، كان من الحكمة والدين أن يطلب داراً غيرها لطول البقاء، فكيف والله قد دلّنا على السعادة في دار الآخرة والبشارة بالجنة لمن عمل بالدنيا صالحاً، فكان الحزم كل الحزم أن يستعد العبد قبل الرحيل، بالعمل الصالح، "وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً".
وواصل الباحث الشرعي في الدراسات القرآنية: يُبين هذا المثل سرعة زوال الدنيا مهما بلغت من الكمال المتوقع، كما بيّنه المثل الآخر كذلك: "إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أو نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".
أردف "الذكري" في استعراض فوائد المثل القرآني، بقوله: الأحداث التي تحصل في الدنيا من السماوات والأرض وتصريف الرياح والموت والحياة للمخلوقات وما يحصل يوم القيامة، كله من مظاهر قدرة الله في خلقه "وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِراً".
كما قال: في ضرب هذا المثل التزهيد بهذه الدنيا وألا يجعلها المسلم هدفاً أساسياً له لطول البقاء، بل يستعملها كمحطة، "ولا تنس نصيبك من الدنيا" يتزود منها للفوز بالدار السرمدية والحياة الأبدية والفوز هناك بـ "ادخلوها بسلام آمنين".
ختم الباحث الشرعي في الدراسات القرآنية، حديثه عبر "سبق"، قائلاً: حسن التوجيه القرآني في تربية العباد، فبعد أن بيّنَ الله حقيقة رحيل الدنيا وزوالها حتى ما كان زينة فيها كالمال والبنين أعقبه بذكر الذي يبقى نفعه وأثره، وهو "وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً"، فطوبى لمن ملأ صحيفته بالصالحات من الأقوال والأفعال والاعتقاد الصحيح ليسعد في الدارين الدنيا والآخرة.
وأضاف في خاتمته: جعل الله النقص في هذه الدنيا في كل شيء ليطلب المسلم الكمال الذي لا نقص فيه وهو الجنة "لا يبغون عنها حولاً".