اتفاقية للترخيص لأول مساحة عمل لشركة "ريادة" في القطاع الصحي

ويعد هذا الترخيص إحدى الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال حسب استراتيجية القطاع الصحي، كما نوهت "منشآت" بالأنشطة التي يمكن تقديمها في مساحات العمل الصحية المشتركة التي تتمثل بـ: العيادات العلاجية التي يقدمها أطباء سعوديون مصنفون، وأنشطة العيادات الصحية المتممة للعلاج من قبل أخصائيين سعوديين من غير الأطباء.