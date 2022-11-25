المملكة تستضيف مؤتمر مقاومة مضادات الميكروبات في دورته الرابعة

وأفاد بأن الدورة الرابعة للمؤتمر في عام 2024 ستتم استضافتها في المملكة، وقد لقي هذا الإعلان ثناءً كبيرًا من المشاركين في المؤتمر؛ الأمر الذي يؤكد ما للمملكة العربية السعودية من مكانة مميزة إقليميًّا وعالميًّا.