مستشفى قوى الأمن بالدمام يحصل على تجديد اعتماد "سباهي"

ويأتي هذا الاعتماد تأكيدًا على جهود الخدمات الطبية في وزارة الداخلية المستمرة، وحرصها على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة لمنسوبي الوزارة وذويهم، وتطبيق أفضل المعايير العالمية والمحلية لنظم المعالجة والخدمة الصحية والإجراءات الإدارية، التي تهدف إلى تسهيل سير العمل وخدمة المرضى والمراجعين بفاعلية كبيرة ومستوى عالٍ.