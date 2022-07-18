المملكة تفتتح جناحها السعودي في معرض فارنبرة الدولي للطيران

وشهد افتتاح الجناح السعودي حضور عدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية، حيث وقف معاليه على الجناح السعودي الذي يحمل الهوية الوطنية "استثمر في السعودية" التي ترعاها وتشرف عليها وزارة الاستثمار، واطلع على استعدادات الجهات المشاركة لعرض ما يشهده قطاع الصناعات العسكرية السعودية من خطوات متسارعة على صعيد تطوير وتوطين القطاع وفرص الاستثمار فيه، وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية، إلى جانب الحراك الذي يشهده القطاع على صعيد تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من الإسهام في دعم مسيرة التوطين الطموحة من خلال التعريف باستراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة التي أُعلِنت في فبراير الماضي، إلى جانب إعلان أولى مبادراتها المتمثلة في تأسيس الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية.