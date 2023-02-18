قضايا الغش لم تُحسم.. هل يظل "كأس السعودية 2020" للجواد "سيكيورتي"؟!

وجرى إيقاف 29 شخصًا لهم علاقة بالقضية التي شغلت الرأي العام، وكان بطلها مدربان، وأخصائي مختبرات حُكم عليه بالسجن 15 شهرًا وغرامة مالية تبلغ 3.8 ملايين دولار، بعد اعترافه بالغش وتقديم عقاقير مخالفة للقوانين، وكان من نتائج تلك التحقيقات التي شاركت فيها عدة جهات، إيقاف نتائج الخيل التي يشرف عليها المدربان.