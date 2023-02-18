قضايا الغش لم تُحسم.. هل يظل "كأس السعودية 2020" للجواد "سيكيورتي"؟!

ينتظر ملاك الجواد الأمريكي "ماكسيموم سيكيورتي" الفائز بالنسخة الأولى من كأس السعودية عام 2020، البت في أمر القضايا التي حرمته اللقب والتتويج إلى يومنا هذا.
وتُعد هذه الواقعة بمثابة شهادة مبكرة لنزاهة السباق الأغلى عالميًّا بجائزته البالغة 20 مليون دولار؛ إذ حجبت إدارة نادي سباقات الخيل المنظم للبطولة، تتويج الجواد الذي أنهى المضمار أولًا؛ لحين انتهاء القضايا التي كانت تلاحق "سيكيورتي" في الولايات المتحدة، قبل قدومه إلى المملكة.
وجرى إيقاف 29 شخصًا لهم علاقة بالقضية التي شغلت الرأي العام، وكان بطلها مدربان، وأخصائي مختبرات حُكم عليه بالسجن 15 شهرًا وغرامة مالية تبلغ 3.8 ملايين دولار، بعد اعترافه بالغش وتقديم عقاقير مخالفة للقوانين، وكان من نتائج تلك التحقيقات التي شاركت فيها عدة جهات، إيقاف نتائج الخيل التي يشرف عليها المدربان.
وُلد الجواد الشهير عام 2016، ويعود نسبه إلى الفحل "نيو ييرز داي"، والأم "ليلي لاندي" ابنة الفحل "أناشيد"، وتملكه شركة كولمور، وخاض "ماكسيموم سيكيورتي" مع مدربه جيسون سيرفس، 14 سباقًا بما فيها كأس السعودية، فاز في 10 سباقات، منها 4 فئة أولى.
ومن أبرز البطولات التي حققها: فلوريدا ديربي 2019، هاسكل ستيكس 2019، سيجار مايل 2019، وهو العام الذي اختير فيه كأفضل جواد في الميادين الأمريكية لعمر الثلاث سنوات.
وفي 2020؛ حقق بطولة باسيفكس ستيكس، وفي العام نفسه كان له شرف الفوز بأول نسخة من كأس السعودية؛ فيما بلغت مكاسبه المالية أكثر من 12 مليون دولار، كما حصل على تصنيف عالٍ بلغ 125 نقطة، ويقف حاليًا كفحل بمزارع كولمور برسوم 10 آلاف دولار أمريكي.
ويقول رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل: "بحسب القوانين؛ فإن (ماكسيموم سيكيورتي) هو مَن قطع خط النهاية في النسخة الأولى للسباق الكبير، وفي حال حرمان الحصان من اللقب فإن الجائزة ستذهب إلى الوصيفة "ميد نايت بيسو"، فالجائزة مرصودة ونحن في انتظار القرار".
وأوضح الأمير بندر أن "ما حدث لـ(مكسيموم سيكيورتي)، كان بداية لحملة كبرى دولية ضد المنشطات، بدأت من نيويورك وأدت إلى إيقاف العديد من المتسابقين، وكنا في السعودية أول من وقف معها؛ مما أكسب سباقاتنا سمعة دولية، ونزاهة تضاف لنجاحات السباق الأغلى الذي اكتسب شهرة عالمية منذ يوم ولادته، وستظل عبر السنين".
وفي عام 2019، تعرض الجواد الأمريكي لواقعة مماثلة، أثارت الكثير من الجدل، عندما حُجب عنه اللقب الأشهر "كنتاكي ديربي"، الذي قطعه أولًا مع الخيال لويس سايز؛ حيث انحرف "مكسيموم سيكيورتي" عن المسار الصحيح واصطدم بالخيول الأخرى، وكاد يتسبب في حادث كبير، وعوقب "سايز" بالإيقاف لمدة 15 يومًا.