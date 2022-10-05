الإسعاف لم تحضر.. ومواطنون ينقلون مصابًا بحادث في شقراء.. والهلال الأحمر يوضح

وتفصيلًا، قالت هيئة الهلال الأحمر السعودي في ردها: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم على تطوير الخدمات التي تقدّمها الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين من خلال طرحكم الإعلامي البناء في "سبق".. وفيما يخص الاستفسار الوارد لنا من قِبَلكم بخصوص عدم مباشرة الهلال الأحمر لحادث بمحافظة شقراء؛ نفيدكم بأن الفرقة الإسعافية المتواجدة في مركز إسعاف شقراء كانت مرتبطة ببلاغ إسعافي ورد لغرفة القيادة والتحكم بتوقيت 18:28 مساء، وتم توجيه الفرقة الإسعافية للبلاغ الإسعافي".