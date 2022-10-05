الإسعاف لم تحضر.. ومواطنون ينقلون مصابًا بحادث في شقراء.. والهلال الأحمر يوضح

اضطر مواطنون لنقل مصاب في حادث مروري -بالقرب من مدخل شقراء الشرقي المتجه لمركز أشيقر- بمركبتهم الخاصة، وإيصاله لمستشفى شقراء العام لتلقي العلاج؛ لعدم حضور سيارة الإسعاف للموقع رغم الاتصال بمركز البلاغات فور وقوع الحادث.
وتسبب الموقف في استغراب المواطنين وتساؤلاتهم عن أسباب عدم مباشرة الهلال الأحمر للواقعة، وإسعاف المصاب.
تواصلت "سبق" مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، التي تفاعلت مشكورة وبيّنت أن السبب في عدم حضور فرقة الإسعاف هو تلقي مركز الهلال بشقراء بلاغًا لحادث آخر في نفس توقيت الحادث المذكور؛ مما جعلها تمرر البلاغ لأقرب مركز إسعافي، وفي أثناء توجه الفرقة الإسعافية لموقع الحادث وَرَد للهيئة إلغاء البلاغ بسبب نقل المصاب عن طريق أحد المواطنين.
وتفصيلًا، قالت هيئة الهلال الأحمر السعودي في ردها: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم على تطوير الخدمات التي تقدّمها الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين من خلال طرحكم الإعلامي البناء في "سبق".. وفيما يخص الاستفسار الوارد لنا من قِبَلكم بخصوص عدم مباشرة الهلال الأحمر لحادث بمحافظة شقراء؛ نفيدكم بأن الفرقة الإسعافية المتواجدة في مركز إسعاف شقراء كانت مرتبطة ببلاغ إسعافي ورد لغرفة القيادة والتحكم بتوقيت 18:28 مساء، وتم توجيه الفرقة الإسعافية للبلاغ الإسعافي".
وأضافت: "بعد ذلك ورد بلاغ إسعافي آخر بتوقيت 18:39 مساء عن وجود حادث مروري، وتم تمرير البلاغ لأقرب مركز إسعاف؛ حيث تم مباشرة البلاغ على الفور.. وأثناء توجه الفرقة الإسعافية للموقع؛ تم إلغاء البلاغ بحجة نقلها (الحالة) من قِبَل مواطن في الموقع".