الجدعان: أمن الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد والتحول الرقمي على رأس أولويات G20

وثمّن الجدعان، الجهود المبذولة من الرئاسة الإندونيسية تحت جدول أعمالها هذا العام في التركيز على تحسين استقرار واستدامة الأنظمة المالية الدولية، إضافة إلى التركيز على معالجة الديون، ويعد امتداداً لما أُنجز خلال الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، حيث صادق قادة دول مجموعة العشرين في قمة الرياض على إطار العمل المشترك لمعالجة الديون والذي يُعد الأول من نوعه في مجال الديون الدولية، التي تعد استكمالاً لمبادرة تعليق خدمة الدين التي انطلقت تحت رئاسة المملكة، مشيرًا إلى أن هذا الامتداد للأعمال بين الرئاسات المختلفة، أكبر دليل على نجاح مجموعة العشرين وتحقيقها الأهداف المرجوة من الجميع.