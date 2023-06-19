"ورم في المخ بحجم كرة تنس".. 3 ساعات حاسمة تنقذ حياة طفلة بالطائف

استقبل طوارئ مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، تعاني من صداع وقيء متكرر.. وبالكشف المبدئي تَبَين وجود بداية انخفاض في درجة الوعي، وحركة اهتزازية بالعين، مع ارتشاحات بالعصب الثاني المركزي للعينين؛ حيث أظهرت الأشعة المقطعية على المخ وجود اشتباه ورم كبير بالمخ.
وأوضحت "صحة الطائف" لـ"سبق"، أنه جرى على الفور تنويم الطفلة بعناية الأطفال، وإعطاء علاجات للسيطرة وتقليل الضغط داخل الجمجمة، كما جرى فحص رنين مغناطيسي بالصبغة، أظهر وجود ورم كبير في المخ حجمه حوالى 150 سم مكعب (أي ما يقارب حجم كرة التنس الأرضي) قريب من مركز الحركة والوريد العلوي الرئيسي للمخ.
وذكر الفريق المعالج، أنه تم تجهيز الطفلة وعمل التحاليل اللازمة لإجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذها؛ حيث استغرقت ثلاث ساعات لاستئصال كامل للورم بالغلاف الخاص به؛ وذلك بعد السيطرة على الأوعية الدموية المغذية له، مع تفريغ كامل للجزء السائل منه، وإرسالهم للتحليل الباثولوجي.
هذا وقد خرجت الطفلة -بسلامة الله- بعد إفاقتها الكاملة، واستعادة كامل وعيها، وعدم وجود أي ضعف بالأطراف إلى العناية المركزة للأطفال؛ حيث قضت ليلة تحت المتابعة الطبية الدقيقة، ثم تحويلها إلى غرفة التنويم لاستكمال العلاج والمتابعة.
وتم خروج الطفلة من المجمع دون أية مضاعفات؛ على أن تستكمل المتابعة بالعيادة الخارجية لجراحة المخ والأعصاب.