"ورم في المخ بحجم كرة تنس".. 3 ساعات حاسمة تنقذ حياة طفلة بالطائف

هذا وقد خرجت الطفلة -بسلامة الله- بعد إفاقتها الكاملة، واستعادة كامل وعيها، وعدم وجود أي ضعف بالأطراف إلى العناية المركزة للأطفال؛ حيث قضت ليلة تحت المتابعة الطبية الدقيقة، ثم تحويلها إلى غرفة التنويم لاستكمال العلاج والمتابعة.