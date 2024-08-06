مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11679.16 نقطة

وكانت أسهم شركات: إعمار، والصقر للتأمين، والأسماك، وتالكو، ومياهنا الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ولاء، والمواساة، وأمريكانا، وبوان، ومجموعة صافولا الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و9.99%.