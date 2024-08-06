مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11679.16 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 174.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11679.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 404 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 194 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: إعمار، والصقر للتأمين، والأسماك، وتالكو، ومياهنا الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ولاء، والمواساة، وأمريكانا، وبوان، ومجموعة صافولا الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و9.99%.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وسماسكو، وأرامكو السعودية، وأنعام القابضة، والباحة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، وسماسكو، والأهلي، وتالكو هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 5.37 نقاط، ليقفل عند مستوى 25676.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.