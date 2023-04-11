تدشين برامج هدية خادم الحرمين من التمور وتفطير الصائمين في قرغيزستان

وأوضح السفير الراضي أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور هو جزء من المشاريع الضخمة والأعمال الإنسانية التي تقدمها المملكة لعموم المسلمين بالعالم في شهر رمضان المبارك، ومن ضمنها جمهورية قرغيزستان والذي يستهدف قرابة عشرة آلاف صائم، وتوزيع 5 أطنان من التمور، مشيرًا إلى أن البرنامج يجسّد حرص القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ على اجتماع المسلمين في أجواءٍ روحانية تملؤها المحبة والأخوة الصادقة في مشهدٍ يعزّز وحدة المسلمين وتآلفهم وتآخيهم.