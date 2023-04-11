تدشين برامج هدية خادم الحرمين من التمور وتفطير الصائمين في قرغيزستان

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين بجمهورية قرغيزستان في شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قيرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القرغيزي، وأمين مجلس الأمن، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، ونائب مدير إدارة العلاقات الدولية بالديوان الرئاسي، ونائب وزير الخارجية، ورئيس هيئة علماء قرغيزستان، وعدد من أصحاب الفضيلة والدعاة والمسؤولين.
وأوضح السفير الراضي أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور هو جزء من المشاريع الضخمة والأعمال الإنسانية التي تقدمها المملكة لعموم المسلمين بالعالم في شهر رمضان المبارك، ومن ضمنها جمهورية قرغيزستان والذي يستهدف قرابة عشرة آلاف صائم، وتوزيع 5 أطنان من التمور، مشيرًا إلى أن البرنامج يجسّد حرص القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ على اجتماع المسلمين في أجواءٍ روحانية تملؤها المحبة والأخوة الصادقة في مشهدٍ يعزّز وحدة المسلمين وتآلفهم وتآخيهم.
من جهتهم عبر المسلمون في جمهورية قرغيزستان عن بالغ شكرهم للمملكة ولقيادتها الرشيدة على تنفيذ هذا البرنامج وغيره من البرامج الإنسانية واهتمامها بشؤون المسلمين ودعمها لهم في جميع دول العالم، سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها.