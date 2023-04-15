الحدود الشمالية: تهيئة 134 جامعًا ومسجدًا لصلاة عيد الفطر المبارك

أنهى فرعُ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، استعداداتِه لاستقبال عيد الفطر المبارك؛ حيث تمت تهيئة 134 جامعًا ومسجدًا، و8 مصليات، في جميع مدن المنطقة ومحافظاتها.
وجهّز الفرع في مدينة عرعر والقرى التابعة لها، 69 جامعًا ومسجدًا ومصلّى، و38 جامعًا، و5 مصليات، في محافظة رفحاء والقرى التابعة لها، و12 جامعًا ومصلّى في محافظة طريف، و16 جامعًا ومصلّى في محافظة العويقيلة.
وأوضح مدير الفرع ناصر الرويلي، أنه تم إعداد خطة طوارئ في حال تأثّرت المصلّيات المكشوفة بالأحوال الجوية وتعذّر الصلاة فيها.