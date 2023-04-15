الحدود الشمالية: تهيئة 134 جامعًا ومسجدًا لصلاة عيد الفطر المبارك

وجهّز الفرع في مدينة عرعر والقرى التابعة لها، 69 جامعًا ومسجدًا ومصلّى، و38 جامعًا، و5 مصليات، في محافظة رفحاء والقرى التابعة لها، و12 جامعًا ومصلّى في محافظة طريف، و16 جامعًا ومصلّى في محافظة العويقيلة.