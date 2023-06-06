الخارجية الأمريكية: التعاون مع السعودية يظل إحدى ركائز علاقتنا الثنائية

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء أمس الثلاثاء إلى الرياض، ومن المرتقب أن يجتمع مع المسؤولين السعوديين لمناقشة التعاون الاستراتيجي السعودي-الأمريكي في القضايا الإقليمية والعالمية، ومجموعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني، وفقًا لـ"العربية نت".