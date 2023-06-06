الخارجية الأمريكية: التعاون مع السعودية يظل إحدى ركائز علاقتنا الثنائية

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء أمس الثلاثاء إلى الرياض، ومن المرتقب أن يجتمع مع المسؤولين السعوديين لمناقشة التعاون الاستراتيجي السعودي-الأمريكي في القضايا الإقليمية والعالمية، ومجموعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، يقضي بلينكن في السعودية يومين، ويشارك خلالهما في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي-الأمريكي؛ لمناقشة التعاون في مجال تعزيز الأمن والاستقرار، وخفض التصعيد والتكامل الإقليمي والفرص الاقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
ويحضر بلينكن مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اجتماعًا وزاريًّا للتحالف الدولي لهزيمة داعش في الرياض؛ لتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه التحالف لمواجهة التهديد المستمر لداعش.
ويأتي هذا بينما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء التزام واشنطن بتعزيز شراكتها الأمنية مع السعودية، بما في ذلك المبيعات الدفاعية والتدريبات المشتركة، ومكافحة انتشار الصواريخ والطيران المسيَّر لدى جهات غير حكومية.
وقالت الوزارة في بيان حول العلاقات بين واشنطن والرياض، قبيل زيارة بلينكن للمملكة، إن التعاون مع السعودية من أجل ضمان الاستقرار الإقليمي "يظل إحدى ركائز علاقتنا الثنائية".
وأضافت بأن الشراكة الأمنية بين البلدين قائمة على "اهتمامنا المشترك بأمن منطقة الخليج، ومنع أي قوة أجنبية أو إقليمية من تهديد المنطقة".