خدمات تتناسب مع قيمتها.. "عبوات جديدة لماء زمزم" يدشّنها "السديس"

وأوضح ضرورة أن تتناسب الخدمة المقدمة مع قيمة هذا الماء المبارك، ومع ما توفّره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، من حرص واهتمام فائق بالحرمين الشريفين وقاصديهما.