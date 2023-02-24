خدمات تتناسب مع قيمتها.. "عبوات جديدة لماء زمزم" يدشّنها "السديس"

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، العبوات الجديدة لماء زمزم بالمسجد الحرام، بحضور مساعدي ووكلاء الرئيس العام، وعددٍ من قيادات الرئاسة.
وأكّد "السديس" على دور إدارة سقيا زمزم في إيصال وتوزيع الماء المبارك على قاصدي بيت الله الحرام داخل أروقة المسجد الحرام وساحاته، موصيًا بالالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والطرق المتبعة في توزيع العبوات؛ حرصًا على صحة وسلامة مرتادي البيت العتيق.
وأوضح ضرورة أن تتناسب الخدمة المقدمة مع قيمة هذا الماء المبارك، ومع ما توفّره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، من حرص واهتمام فائق بالحرمين الشريفين وقاصديهما.
وختامًا: قدم "السديس" شكره وتقديره لمنسوبي إدارة سقيا زمزم؛ لقاء ما يقومون به من جهودٍ مباركة، داعيًا المولى عزّ وجل أن يجعل ما يقدمونه في موازين حسناتهم.